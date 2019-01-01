الأهلي يتخذ إجراء جديد بشأن إصابة حمدي فتحي

إصابة جديدة تبعد حمدي فتحي عن الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

اتخذ مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرارًا جديدًا بشان حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، بعد الإصابة الجديد الذي تعرض لها مؤخرًا.

وتعرض فتحي لإصابة عضلية قوية، في العضلة الخلفية بعد عودته بقليل من إصابة أخرى، مما أثار شكوك الإدارة حول إصابات اللاعب المتكررة.

ووففًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الأهلي أصدر قرار بخضوع حمدي فتحي لفحصل طبي شامل تحت إشراف اللجنة الطبية للأهلي برئاسة أحمد عبدالعزيز.

ويغيب حمدي فتحي عن الأهلي لفترة ما تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع مقبلة، بسبب الإصابة في العضلة الخلفية الذي تعرض لها أمام بتروجيت.

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ويسعى الأهلي أمام فيتا كلوب في مباراة السبت المقبل، في الحفاظ على صدارة مجموعته في دوري أبطال إفريقيا، حيث يتصدرها حاليًا برصيد 7 نقاط.