الأهلي يبدأ الاستعداد لصن داونز بمعسكر مغلق في برج العرب

هل يستطيع الأهلي تحقيق الفوز بفارق 6 أهداف؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يخوض فريق النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

صن داونز سيحل ضيفًا على الأهلي مساء يوم السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخضع الثنائي كريم نيدفيد وحسام عاشور للفحص الطبي قبل انطلاق التدريبات، من أجل تحديد مدى جاهزيتهما، قبل مواجهة صن داونز.

نيدفيد تعرض للإصابة خلال مباراة مصر المقاصة، حيث يسعى الجهاز الفني للاطمئنان على حالة حسام عاشور بعد شكواه من إجهاد بمنشأ العضلة الضامة.

سيد عبد الحفيظ: مهمتنا أمام صن داونز ستكون صعبة، ولكننا قادرين على تحقيق المطلوب منها 🗣️ pic.twitter.com/djAIEGD63S — جول مصر (@goaleg) April 11, 2019

ويخوض الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم الخميس في برج العرب، قبل مباراة صن داونز بيومين، من أجل الوصول إلى أعلى معدلات التركيز.

الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني للأهلي، سيعقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق تدريبات الفريق، من أجل الحديث عن كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، وتجهيز اللاعبين نفسيًا.

صن داونز كان قد حقق الفوز على الأهلي بخمسة أهداف دون رد، في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.