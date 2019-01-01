الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة الزمالك بالدوري

مدير الكرة بالأهلي يتحدث عن ودية قبل مواجهة الزمالك

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه تقرر إقامة مباراة ودية، خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لمواجهة الزمالك بالدوري الممتاز.

وأضاف عبد الحفيظ خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أنه لم يتحدد موعد أو طرف المباراة الودية، ويتم حاليًا الاتفاق مع أحد الأندية.

مدير الكرة بالأهلي تابع: "الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتين لاسارتي، هدفه تحقيق أكبر مكاسب فنية من المباراة الودية المقبلة، استعدادًا لمواجهة الزمالك".

سيد عبد الحفيظ أردف: "المباراة الودية فرصة جيدةة لتجهيز بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، وأيضًا من لم يشاركوا بشكل أساسي الفترة الماضيةن لتجهيز الجميع والاطمئنان على حالة المصابين".

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وعلى جانب آخر، يجتمع مارتين لاسارتي، مع الجهاز المعاون له، بعد غدٍ الأربعاء، قبل انطلاق مران الفريق، لوضع برنامج الإعداد لمواجهة الزمالك يوم 30 مارس الجاري.

جلسة لاسارتي مع الجهاز المعاون، تأتي للاتفاق على كافة التفاصيل التدريبية والبدنية، التي ستشهدها الفترة المقبلة، في ظل فترة التوقف الدولي المقبلة.

لاسارتي منح لاعبي الأهلي راحة لمدة 3 أيام، بعد الفوز على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثة أهداف دون رد، والتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.