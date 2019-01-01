الأهلي يحدد حجم إصابة وليد سليمان ورمضان صبحي

سليمان لم يستطع استكمال القمة 118

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تعرض ثنائي الأهلي المصري وليد سليمان ورمضان صبحي، أمس الأحد، للإصابة خلال مواجهة الزمالك في القمة 118.

سليمان لم يستطع استكمال اللقاء وخرج في الدقيقة 69 لينزل صالح جمعة بدلًا منه، بينما استكمل صبحي اللقاء لآخره.

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وأوضح الجهاز الفني للشياطين الحمر أن وليد اشتكى من إجهاد عضلي، بينما أصيب رمضان بكدمة في وجه القدم.

اللقاء كان قد انتهى بفوز المارد الأحمر بهدف وحيد، سجله التونسي علي معلول من صناعة وليد سليمان، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتوج الأهلي بطلًا للدوري بعد حصده 80 نقطة متفوقًا على الأبيض صاحب المركز الثاني بـ72 نقطة.