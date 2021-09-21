الأهلي وطلائع الجيش: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في السوبر المصري 2021، والمقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية

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الأهلي 0 × 0 طلائع الجيش

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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تشكيل طلائع الجيش:

التشكيل| 4-3-3

محمد بسام

علي الفيل - خالد سطوحي - محمد ناصف - حسن مجدي

مهند لاشين - عبد الرحمن السيسي - عبد الرحمن شيكا

أحمد سمير - ميدو جابر - أحمد زولا

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق

حمدي فتحي - عمرو السولية

طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

محمد الشريف

اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة طلائع الجيش في كأس السوبر 🦅🔝💪#السوبر_يا_أهلي pic.twitter.com/rzGRzJ0pF3 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 21, 2021

وسيعمل الجيش على تحقيق أول لقب له في البطولة، والفوز بها على حساب المارد الأحمر الذي يريد مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب الدوري.

سيخوض المارد الأحمر السوبر المصري بعد أن جمع ثنائية الدوري المصري والكأس الموسم الماضي، وهو ما وضع الجيش في مواجهته بعد حصوله على وصيف الكأس.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري 2021، والذي يقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.