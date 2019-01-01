قبل الأهلي والهلال - تعرف على مواجهات الأندية السعودية بدوري أبطال آسيا

نستعرض لكم فيما يلي تاريخ مواجهات الأندية السعودية أمام بعضها بمنافسات دوري أبطال آسيا

ماجد جزر فيسبوك تويتر

تنتظر جماهير الكرة العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص مباراة من العيار الثقيل والتي تجمع بين فريقي الأهلي والهلال في منافسات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

ويستضيف النادي الأهلي السعودي مواطنه الهلال، على ملعب الجوهرة المشعة، في إطار مباريات ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا، وتقام مباراة الإياب يوم 13 أغسطس على استاد جامعة الملك سعود.

وتُعد هذه المباراة أول مواجهات الهلال والأهلي خلال الموسم الحالي، حيث يلعبان في الدوري السعودي في 29 نوفمبر في مباراة الدور الأول، كما أنهما يتقابلان للمرة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا منذ تغيير مسمى ونظام البطولة عام 2003.

خلال الموسم الماضي كان الفريقان قد تقابلا 4 مرات الموسم الماضي، حيث فاز الهلال 4/3 و1/0 في الدوري السعودي، وفاز كل فريق 1/0 في مباراتي نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، لكن الحسم كان للهلال بركلات الترجيح.

وبمناسبة هذه المواجهة القوية والمنتظرة بين الفريقين نستعرض لكم فيما يلي تاريخ مواجهات الأندية السعودية أمام بعضها بمنافسات دوري أبطال آسيا :

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- عام 2009 تواجه الاتحاد و الشّباب في دور أبطال آسيا دور الـ16 انتهى بفوز العميد بهدفين لهدف في جدة.

- التقى الهلال بالاتحاد عام 2011 ببطولة دوري أبطال آسيا دور الـ16 و انتهى اللقاء بفوز الاتحاد بنتيجة ٣-١ .

- عام 2012 التقى الاتحاد والأهلي ذهاباً و إياباً في نصف النهائي و انتهى بفوز الاتحاد ذهابًا بهدف دون رد وفوز الاهلي ايابا بهدفين دون رد.

- آخر اللقاءات بين الاتحاد و الشّباب في دور الـ16 و انتهى اللقاءين بفوز الاتحاد ذهابًا بهدف دون رد و انتهى لقاء الاياب بنتيجة ٣-١.