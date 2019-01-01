الأهلي والهلال.. النصر والاتحاد - صراع القمة والقاع والحلم الآسيوي

مباريات في غاية الأهمية في الدوري السعودي بالجولة الـ27

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تلعب اليوم مواجهة الكلاسيكو بين الأهلي والهلال ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب "الجوهرة المشعة".

لقاء يحمل بين طياته الكثير من الإثارة والمتعة والندية التي لا تعرف مستوى موسم حالي، بل تعرف تاريخًا طويلًا بين الفريقين خلال الدوري السعودي.

وليس هذا فقط ما تحمله فقط هذه الجولة، بل هناك كلاسيكو أخر بين النصر والاتحاد، يقام غدًا السبت، على ستاد الملك فهد الدولي، حيث ستكون مواجهة صعبة للغاية.

مباراتي كلاسيكو في الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين، بعيدًا عن كونها بطولات خاصة بين جماهير هذه الأندية، بل هي تحمل أهمية كبيرة بين كل نادي من الأربعة.

كلاسيكو الأهلي والهلال

يسعى الهلال للفوز على الأهلي، رغبة في انتظار سقوط النصر أمام الاتحاد، للعودة مرة أخرى للقمة الذي فارقها مؤخرًا بعد أن كان يعتليها منذ بداية الموسم.

الهلال يحتل المركز الثاني بعد مرور 26 جولة، برصيد 60 نقطة، حيث حقق الفوز في 18 لقاء وتعادل في 6 وتلقى هزيمتين، خلف النصر بنقطة واحدة فقط، فلذلك الفوز يعطي الزعيم فرصة لتحقيق أمله في العودة إلى الصدارة.

وعلى الجانب الأخر، فوز الأهلي يعطي له أمل في المركز الثالث الذي سيأهله إلى دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل بعد أن فقد المنافسة على أي بطولة محلية في الموسم الحالي.

الأهلي يحتل المركز الخامس برصيد 46 نقطة بالتساوي مع التعاون صاحب المركز الرابع، بينما يحتل الشباب المركز الثالث برصيد 50 نقطة حيث لعب لقاء أكثر منهم، أي في حالة فوز الراقي سيكون فارق نقطة واحدة على المركز الثالث.

كلاسيكو النصر والاتحاد

النصر يخطو خطوة تلو الأخرى نحو لقب الدوري السعودي للمحترفين، حيث يأمل في تحقيق الفوز تفاديًا لأي مفاجآت ومرور الهلال مرة أخرى للصدارة.

النصر يحتل المركز الأول برصيد 61 نقطة بعد مرور 26 جولة حيث حقق الفوز في 19 وتعادل في 4 وتلقى 3 هزائم، فبفوز العالمي سيتبقى له 3 مباريات فقط ليضمن الفوز بالدوري.

وعلى الجانب الأخر، والأكثر معاناة بين رباعي مباراتي الكلاسيكو هو الاتحاد، الذي يسعى لتفادي الهبوط من الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي.

الاتحاد يحتل المركز الـ13 في ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن أول مركز أمن في البطولة المحلية ليفلت من دوامة الهبوط.

ففوز الاتحاد غدًا على النصر، وتحقيق التعاون الانتصار على القادسية سيكون الاتحاد في المركز الأمن في ترتيب الدوري السعودي، وفي حالة الهزيمة قد يهبط إلى المركز الـ17 في حالة فوز الفيحاء على أحد.