الكشف عن قيمة انتقال بواليا للأهلي وعرض الزمالك لضمه

الأهلي حسم الصفقة لصالحه

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن الكواليس الخاصة بصفقة انتقال والتر بواليا مهاجم الجونة إلى النادي الأهلي ، وتحديدًا قيمة الصفقة وعرض الزمالك للتعاقد مع اللاعب.

بطل الثلاثية في الموسم الماضي كان قد أعلن تعاقده مع المهاجم الزامبي قبل يومين بعد فشله في ضم جاستون سيرينو من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

فايق أكد عبر برنامجه "جمهور التالتة" مساء أمس أن بواليا كان في طريقه للانتقال لأحد أندية الخليج العربي خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري، إلا أن عرضين من الزمالك والأهلي أعاداه إلى مصر.

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وأوضح "بواليا كان يُباع في الخليج، إلا أن عرضًا من الزمالك بقيمة 1.5 مليون دولار بجانب لاعبين وصل الجونة وبدأت المفاوضات، بعدها تدخل الأهلي وخاصة رئيسه محمود الخطيب وأنهى الصفقة لصالحه مقابل 1.8 مليون دولار بجانب انتقال لاعب الفريق الشاب "عربي بدر" للجونة".

يُشار إلى أن صاحب الـ25 عامًا بدأ مسيرته في الدوري المصري بارتداء قميص الجونة صيف 2019 قادمًا من نكانا الزامبي.