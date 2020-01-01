الأهلي وإنبي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي وإنبي في الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقامة على ستاد الأهلي..

الاهلي 2 × 0 اإنبي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

المزيد من الفرق

48- صافرة نهاية الشوط الأول

46- عرضية من وليد سليمان من الجانب الأيسر لكن جاد يخرج في الوقت المناسب

45- 3 دقائق وقت محتسب بدل من ضائع

42- ضربة ركنية من الجانب الأيسر لإنبي تصل لقاعود الذي يسدد رأسية لكن علي لطفي يمسكها بنجاح

40- تبديل للنادي الأهلي بخروج أيمن أشرف ونزول عمرو السولية

36- عرضية من على فوزي من الجانب الأيمن تردد لمحمد لطفي الذي سدد لكن ضعيفة تمر بجوار المرمى

34- خطأ لصالح إنبي من يسار منطقة الجزاء

30- توقف لشرب المياه

28- الحكم قرر استئناف اللعب وعدم احتساب ركلة جزاء

27- الحكم يذهب لمراجعة الفيديو واحتمالية ركلة جزاء للأهلي

24- مرور رائع من كريم فؤاد بمهارة فردية ووصل منطقة الجزاء لكن محمد هاني يتدخل في الوقت المناسب

17- بينية رائعة من الشحات لفتحي على يسار منطقة الجزاء الذي يمرر لمروان محسن المتآلق في مباراة اليوم استلم وراوغ وسدد الكرة اسكنها الشباك بنجاح

17- جوووووووووووووووووول

16- عرضية مميزة من عربي بدر من الجانب الأيمن لكن دفاع إنبي يخرجها بنجاح

11- عرضية رائعة من محمد هاني من الجانب الأيمن لوليد سليمان الذي استلم وهيأ الكرة لأحمد فتحي الذي سدد بقوة واصطدمت بالدفاع وارتدت لأجاي الذي سدد بقوة لكن فوق المرمى

8- عرضية مميزة من مروان محسن من الجانب الأيمن تصل لفتحي الذي يخطأ في التسديد وتتعلوا الكرة ويخرجها دفاع إنبي

6- عرضية من على فوزي من الجانب الأيمن يحولها محمد هاني برأسية إلى ضربة ركنية بمبدأ الأمان

3- أمامية رائعة من أيمن أشرف لمروان محسن الذي أستلم ولعب الكرة بمهارة من فوق الحارس

3- جووووووووووووول

1- صافرة بداية المباراة

انتهاء السلام الوطني وانتظار صافرة البداية.......

تشكيل الأهلي:

التشكيل | 4-2-3-1

علي لطفي

أحمد فتحي – أيمن أشرف – محمد هاني – عربي بدر

حمدي فتحي – أليو ديانج

حسين الشحات – جونيور أجاي – وليد سليمان

مروان محسن

⚽ مباراة اليوم



🆚 إنبي

🏟 ستاد الأهلي

⏱ الساعة ٨:٠٠ م



🔴 #معاك_يا_أهلي

🔝 #CHAMP42NS pic.twitter.com/rTAXvs3tAZ





تشكيل إنبي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جاد

على فوزي – أسامه جلال – رامي صبري – عبد الرحمن عامر

محمد لطفي - حميد ماو

محمود قاعود - تونيا تيسدل – كريم فؤاد

أحمد علي

يستضيف ستاد الأهلي مباراة قوية ستجمع بين حامل اللقب ونادي إنبي، وذلك في الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2020.

كانت آخر مباريات الشياطين الحمر وأول لقاء بقيادة المدير الفني الجديد موسيماني ضد المقاولون، وانتهت بفوز صعب للمارد الأحمر بنتيجة 1/0 من ضربة جزاء تمكن عمرو السولية من تسجيلها بنجاح.

توج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري هذا الموسم قبل أسابيع من انتهاء المسابقة، وبالطبع يحتل الآن الصدارة برصيد 82 نقطة، جمعهم من 26 فوزًا وأربعة تعادلات، ولم يخسر المارد الأحمر هذا الموسم إلا مباراة واحدة في الدوري.

وعلى الجانب الآخر يعيش إنبي موسم جيد، حتى الآن يحتل الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، ودائمًا ما يكون حلمي طولان منافس شرس وحاضر بقوة خاصةً في الموجهات الكبيرة مثل هذا اللقاء أمام القلعة الحمراء.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم في البث الكتابي المباشر المقدم من موقع جول لمباراة الأهلي وإنبي في الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز والمقامة في ستاد الأهلي.