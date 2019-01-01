الأهلي يقرر الاستئناف ضد غرامة الفيفا في قضية هندريك

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فرض غرامة على الأهلي تُقدر بمليون دولار تقريبًا لصالح هندريك

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن النادي الأهلي أنه سيستأنف ضد حكم الفيفا الصادر ضده والملزم له بدفع 990 ألف دولار لصالح لاعبه السابق هندريك.

وكان النادي المصري قد تعاقد مع هندريك عام 2015 حين كان مدربه الإسباني جاريدو، ولكنه تخلى عنه بعد 8 أشهر و4 مباريات فقط لعدم الاقتناع بمردوده.

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وأوضح النادي عبر بيان ظهر على موقعه الرسمي أنه طلب رسميًا من الفيفا حيثيات الحكم الصادر ضده لمصلحة اللاعب البرازيلي.

وجاء ذلك الطلب بناء على توجيهات من رئيس الأهلي محمود الخطيب للمستشار القانوني باتخاذ كافة الإجراءات لاستئناف الحكم الصادر بعد دراسة الحيثيات وتقديم المستندات اللازمة.

وبدأ المستشار القانوني بالفعل في خطوات الاستئناف وتجهيز ملف جديد للدفاع عن حقوق الأهلي أمام فيفا، خاصة المكاتبات الصادرة والواردة من وإلى النادي أثناء مخاطبة اللاعب عندما تمت إثارة مشكلته عقب قيام مجلس الإدارة السابق بالتعاقد معه ومن ثم إنهاء التعاقد بعد مرور أقل من عام.