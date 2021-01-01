وائل جمعة: اللوم على لاعبي الأهلي وليس موسيماني

المارد الأحمر حقق الفوز اليوم أمام فيتا كلوب بالكونغو

يرى وائل جمعة؛ مدافع الأهلي المصري الأسبق، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني الحالي للشياطين الحمر، لا يمكن اللوم عليه حاليًا في أي إخفاق يمر به الفريق، مؤكدًا أن اللاعبين هم من لا يساعدونه.

المارد الأحمر حقق الفوز اليوم الثلاثاء، أمام فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

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وقال جمعة، خلال تصريحاته عبر قنوات "بي إن سبورتس"، عقب المباراة: "مباراة سيمبا التنزاني كانت درسًا مهمًا للغاية لموسيماني واللاعبين، واليوم أمام فيتا أظهر الأهلي شخصيته الحقيقية، لعب الفريق بشجاعة ودخل اللقاء بقوة، وفرض أسلوبه وشخصيته من البداية، وقدم أداءً هجوميًا مميزًا، وأهم شيء في كل ذلك هو فرض شخصية الأهلي من البداية".

وأضاف: "اللاعبون كانوا عند حسن ظن موسمياني اليوم، وهو اختار التشكيل المناسب، بجانب أن توقيت التغييرات كان مثاليًا، والبدلاء نفذوا المطلوب تمامًا".

صخرة المارد الأحمر الأسبق تابع: "بعض اللاعبين لا يساعدون موسيماني، ولا بدل أن يجلسوا على مقاعد البدلاء، اللوم الوحيد على موسيماني كان في مواجهة سيمبا، لكن فيما عدا ذلك فاللوم على اللاعبين، المدرب يوصلهم للمرمى، لكنهم هم من يهدرون الفرص".

وواصل: "موسيماني لا يزال يتعرف على اللاعبين، كي يصل إلى أفضل تشكيل، نعم خاض 30 مباراة وحقق بطولات، لكن لا يزال يتعرف عليهم، هو إجمالًا مدرب جيد ويحقق الأهداف، رغم انتقادات البعض له، لكننا لن نحاسبه مباراة مباراة، في المجمل هو لم يخسر سوى مباراتين فقط".

واختتم: "موسيماني يعمل في ظروف صعبة، بسبب كثرة الإصابات، ليس من السهل أن تفقد لاعب بحجم علي معلول، وهناك تذبذب في أداء المهاجمين، كل هذه صعوبات واجهته".

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في مجموعته الإفريقية برصيد سبع نقاط، فيما يتصدر سيمبا الترتيب بعشر نقاط، ويحل فيتا كلوب ثالثًا بأربع نقاط، وأخيرًا المريخ السوداني.