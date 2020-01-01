بعد اقتحام إبراهيم حسن للمؤتمر .. موسمياني ردًا عليه: كرة القدم ليس كما تظن

الأهلي هزم الاتحاد السكندري برباعية نظيفة

قام إبراهيم حسن؛ مدير الكرة بنادي سموحة، أمس الإثنين، باقتحام المؤتمر الصحفي لفريقه عقب مواجهة الأهلي، مؤكدًا أن أي مدرب يمكنه الفوز مع الأهلي.

المارد الأحمر تغلب على الفريق السكندري برباعية نظيفة، على استاد الأهلي بالقاهرة، ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

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وخلال حديث حسام حسن؛ المدير الفني للفريق السكندري، وبسؤاله عن انتقاداته لموسيماني من قبل بأن الأحمر ليس له شكل معه، اقتحم مدير الكرة المؤتمر قائلًا: "الأهلي سيفوز بالمباراة حتى لو دربه عم حارث".

ورد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للشياطين الحمر، على إبراهيم، خلال المؤتمر الصحفي الخاص به، معلقًا: "احترم رأيه، لكنه ربما يتحدث عن ريال مدريد أو مانشستر سيتي أو ريال مدريد، لكن ما أعرفه أنا عن كرة القدم غير ذلك، فليس معنى أننا الأهلي أننا نحقق الفوز بشكل أوتوماتيكي".

وأضاف: "إذا كان الوضع كما يعتقد هو فلماذا لم يحقق الأهلي لقب دوري الأبطال لمدة سبع سنوات؟، نحن نحضر لكل مباراة ونعمل بجد، لذلك ننتصر".

يذكر أن الأهلي يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، فيما يأتي سموحة في المركز الثامن بخمس نقاط.