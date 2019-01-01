الأهلي مهتم بالتعاقد مع محمد الكويكبي في الميركاتو الصيفي

إدارة الراقي قدمت عرضًا ماليًا لفارس الدهناء

فيسبوك تويتر ماجد جزر

دخلت إدارة الأهلي بقوة على خط التفاوض الجاد مع نجم الاتفاق محمد الكويكبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

التقارير أشارت إلى أن إدارة الراقي قدمت عرضًا ماليًا لفارس الدهناء، واللاعب، يفوق بكثير ما وصل لإدارة النادي من عروض خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي النصر قد أبدى الاهتمام بالتعاقد مع الكويكبي في الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أن الصفقة توقفت ومن المنتظر عودة المفاوضات مُجدداً.

🗞️🔹 التقارير المقربة من #الهلال أكدت أن كاريلو يرغب في البقاء مع الزعيم خلال الفترة المقبلة

وهو ما أبلغه اللاعب لإدارة ناديه البرتغالي بنفيكا 🗣️



💡جدير بالذكر أن كاريلو انضم للهلال خلال الميركاتو الصيفي الماضي معارًا لمدة موسم واحد من بنفيكا



(📸: @Alhilal_FC) pic.twitter.com/eXykDxobRd — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 7, 2019

إدارة نادي الاتفاق كانت قد أعلنت عن فتح الباب لبيع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي في حالة وصول عرض منُاسب للنادي من الناحية المادية.

كاريلو يُبلغ مسؤولي بنفيكا برغبته في البقاء مع الهلال

يُذكر أن محمد الكويكبي يُعد أحد أبرز اللاعبين المحليين في صناعة اللعب بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين.