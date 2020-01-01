رسالة شديدة اللهجة من منصور بن مشعل لإدارة عبد الإله مؤمنة: لن أترك أحد وشأنه

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وجه الأمير منصور بن مشعل؛ رئيس هيئة أعضاء الشرف بالنادي الأهلي السعودي والمشرف على الكرة، رسالة شديدة اللهجة، لمجلس إدارة النادي الجديد برئاسة عبد الإله مؤمنة، محذرًا إياهم من الوقوع في أي أخطاء.

مؤمنة تم تنصيبه اليوم السبت، رئيسًا للنادي الجداوي بالتزكية، لمدة أربع سنوات مقبلة، حيث كان المرشح الوحيد في الانتخابات.

وقال الأمير، في فيديو نشرته صحيفة "الجزيرة" السعودية: "إدارة الأهلي أمانة لديكم، وأتمنى أن تستوعبوا الدرس الماضي، الأهلي كبير ولا أحد فوقه، فيجب أن يفوا بوعودهم".

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وأضاف: "عليهم ألا يأمنوا، فأنا لن أترك أحد في شأنه، فالأهلي أمانة عندي، إذا رأيت أي خطأ لن أصمت وسيحاسبوا عليهم، لكن هم سيكونون على قدر المسؤولية، فقد وعدونني وسننجح سويًا".

بسؤاله عن عدم إبرام الكثير من الصفقات بالميركاتو الشتوي، أوضح: "الفترة الماضية كنا نتفاوض مع لاعبين مميزين، لكن بالطبع تأخر الإدارة الماضية في الاستقالة حرمنا منهم، كنا سنتعاقد مع لاعبين على مستوى عالٍ جدًا، وإن شاء الله سنعوض الجمهور بالأفضل، هم يعرفونني إذا وعدت أوفي".

وعن مستحقات اللاعب سلمان المؤشر، التي لم يحصل عليها منذ ثلاث سنوات، علق: "هذه لا تسألني عنها، اسأل الإدارات السابقة، لماذا لم يمنحوه مستحقاته؟".

يذكر أن إدارة مؤمنة تضم ياسر محروس نائبًا للرئيس، وعضوية كل من: عمر بن إبراهيم أبو العلا، خالد بن محمد الشهري، طريف بن محمد حلواني، خالد بن تركي النهاري، ياس بن مدني علاقي وطارق بن عبد الله خليفة".