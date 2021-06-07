"الأهلي حصل على 149 مليون ريال والنادي مديون بـ200، أين ذهب المال؟"

انتقادات واضحة لإدارة الأهلي

أعلنت وزارة الرياضة السعودية اليوم عن المبالغ التي حصلت عليها أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي خلال موسم 2020-2021 ضمن استراتيجية دعم الأندية، وقد كشفت عن تلقي الأهلي مبلغ 109 مليون ريال سعودي.

ذلك الأمر دفع العديد من النقاد الرياضيين والجمهور الأهلاوي لإبداء دهشتهم من خروج النادي من الموسم الرياضي الأخير مديونًا بما يزيد عن 200 مليون ريال، وقد طرحوا العديد من التساؤلات حول أوجه إنفاق المال وحملوا الإدارة السابقة بقيادة عبد الإله مؤمنة الكثير من المسؤولية عن ذلك مطالبين بحسابه.

أحد هؤلاء النقاد هو عبد الإله المالكي الذي قال خلال تصريحاته عبر قناة 24 الرياضية السعودية أن الأهلي حصل على 40 مليون ريال سعودي من حقوق الرعاية بجانب الـ109 التي منحته إياها وزارة الرياضة السعودية، متسائلًا بقوة عن مصير كل تلك الأموال.

إذ قال "الأهلي حصل على 109 مليون ريال سعودي من وزارة الرياضة، وهذا يدل على إن إدارة النادي عملت جيدًا على صعيد تطبيق معايير وزارة الرياضة السعودية، لكن المشكلة كانت في إدارة فريق كرة القدم والجوانب المالية الخاصة به".

تابع "الأهلي حصل على 109 مليون ريال من الوزارة، بجانب 40 مليون تقريبًا من حقوق الرعاية، السؤال الذي يطرح نفسه .. أين ذهبت كل تلك الأموال، خاصة في ظل وجود رواتب ومستحقات مالية متأخرة للعديد من اللاعبين وكذلك الموظفين العاملين في النادي، بجانب غياب الصفقات عن الفريق الأول".

أتم المالكي "كيف يُمكن أن يحصل النادي على كل تلك الأموال، ما يقرب من 149 مليون ريال، ويخرج في نهاية الموسم مديونًا بما يزيد عن 200 مليون ريال، أتمنى من وزارة الرياضة أن تُشدد على الأندية من هذا الجانب بحيث تُتابع أوجه صرف تلك الأموال وتُحاسب الرؤساء والإدارات السابقة على تلك الأموال".

يُشار إلى أن عبد الإله مؤمنة كان قد تقدم باستقالته من رئاسة الأهلي بعد ضغط كبير من الإعلام والجمهور الأهلاوي، وقد فاز ماجد النفيعي بالمنصب خلال الانتخابات التي أقيمت في بداية مايو الماضي.