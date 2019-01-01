الأهلي: حققنا جميع أهدافنا من معسكر إسبانيا

هل يتوج الأهلي بلقب الدوري؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن أن معسكر الفريق الأحمر الذي أقيم في إسبانيًا حقق جميع أهدافه، قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي يقيم معسكرًا في إسبانيا، قبل العودة إلى مصر لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، وذلك خلال فترة التوقف الحالية.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات صحفية: "الأهلي جاهز لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك بختام الدوري، بعد تحقيق جميع الأهداف في المعسكر الخارجي".

وتابع: "الجهاز الفني للأهلي، حقق أهدافه بوصول اللاعبين إلى أفضل جاهزيه على كافة المستويات، استعدادًا للفترة المقبلة".

حازم إمام: أحمد المحمدي أخطأ في تعامله مع الجمهور، بعض جماهير الزمالك عندما قالت لي كفاية لم أقل لهم من أنتم؟ فقط شكرتهم وذهبت. 🗣️ pic.twitter.com/jyPtwYo0ru — جول مصر (@goaleg) July 17, 2019

مدير الكرة بالأهلي أردف: "تم التركيز خلال المعسكر على الجوانب النفسية والبدنية والخططية، وذلك استعدادًا لحسم مسابقة الدوري التي ستمثل أهمية كبيرة للنادي والجماهير".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته مشيدًا بالالتزام من جانب اللاعبين، وحالة التركيز التي سيكونا مفتاح تتويج الأهلي بالدوري الممتاز.

الأهلي سيخوض مباراة ودية مساء غدٍ الخميس، على ملعب مختار التتش، استعدادًا لختام الدوري الممتاز.