عبد الحفيظ: هوية الأهلي حاضرة دائمًا وهذا وعد قطعته لأفشة منذ أربع سنوات

مدير الكرة يوضح موقف المصابين

وجه سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، التحية للاعبي الفريق لتمكنهم من تحقيق الفوز أمام مصر المقاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المارد الأحمر من غيابات وضغط مباريات.

المارد الأحمر حقق الفوز اليوم الأربعاء، أمام مصر المقاصة بثنائية نظيفة، على ملعب السلام، ضمن الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت" عقب المباراة: "الحمد لله حققنا فوزًا مهمًا في ظل كثرة الغيابات وتلاحم المباريات، أود أن أشكر اللاعبين على تمسكهم بهوية الأهلي وإظهارهم لشخصيته، فمهما كانت المؤثرات والظروف، تبقى هوية الأهلي حاضرة".

وبسؤاله عن تشبيه الجمهور للاعب الفريق محمد مجدي "أفشة" بمحمد أبو تريكة وأنه عوّض رحيل عبد الله السعيد، علق مدير الكرة: "عندما نتعاقد مع أي لاعب، نعلم تمامًا احتياجاتنا، وأنا أتوقع من أفشة أفضل مما يقدمه حاليًا مع مرور المباريات والبطولات والمواقف.

"لا أخفى عنكم سرًا، فمنذ أربع سنوات تقابلت مع أفشة في ملعب بتروسبورت، ووقتها قلت له أنه سيكون بالأهلي يومًا ما، لأنه لاعب كبير ومحترم".

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واختتم عبد الحفيظ بتوضيح موقف المصابين: "سعد سمير أجرى اليوم جراحة في وتر أكيلس، ربما يكون حظه سيئًا بهذه الإصابة، لكن القادم أفضل، أما حمدي فتحي فلا يزال أمامه الكثير ليعود، وبينما اقتربت عودة كريم نيدفيد، الأقرب حاليًا للعودة هما جونيور أجايي وحسين الشحات، فيما يتحدد موقف محمود وحيد غدًا، وإصابة شريف إكرامي بسيطة، عبارة عن إجهاد في عضلة السمانة".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 27 ليواصل حفاظه على الصدارة، بينما تجمد رصيد الفريق الفيومي عند النقطة التاسعة في المركز الـ15 بجدول الترتيب.