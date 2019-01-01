نيوبورت كاونتي خصم الأهلي الثاني في معسكر إسبانيا

الفريق لعب أمس وسيلعب يوم الخميس القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تحدد أن يلعب الأهلي المصري ثاني مبارياته الودية في معسكره الإعدادي في إسبانيا يوم الخميس القادم.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي أن المباراة ستكون ضد نيوبورت كاونتي الناشط في قسم الدرجة الثانية الإنجليزي.

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وستُقام المباراة على ملعب بيناتار أرينا في مدينة سان بيدرو الذي يبعد عن محل إقامة اللاعبين بما يقرب من 30 دقيقة.

وقد لعب الأهلي يوم أمس مباراته الودية الأولى في إسبانيا، وخلالها هزم فريق سوكر سمارت الإسباني بتسعة أهداف دون مقابل، وأقيم اللقاء على ملعب لافينكا في مدينة اليكانتي.

ويُقيم الأهلي معسكرًا خارجيًا في إسبانيا استعدادًا لاستكمال مباريات الموسم الحالي في الدوري والكأس، ومن ثم انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويتصدر الأهلي بطولة الدوري المصري ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والزمالك منافسه الأبرز على اللقب.

يُذكر أن الفريق الأحمر نجح في تمديد إعارة رمضان صبحي لموسم إضافي من هدرسيفلد تاون، وكذلك ضم أليو نيانج من مولودية الجزائر.