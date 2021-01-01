الأهلي مخاطبًا الفيفا: ملتزمون باللوائح وكهربا والشحات تصرفا بعفوية

الاتحاد الدولي أوقف ثنائي الأهلي بسبب مصافحة أبو تريكة

10 فبراير 2021

أرسل خالد مرتجي؛ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمنسق العام لبعثة الفريق بقطر، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتوجيه من محمود الخطيب؛ رئيس النادي، لتوضيح موقف الثنائي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بعد معاقبتهما لخرق الإجراءات الاحترازية.

ووفقًا للموقع الرسمي للقلعة الحمراء فإنه تم التأكيد في الخطاب على احترام الأهلي الكامل للوائح الفيفا واللجنة المنظمة للبطولة، وفي مقدمتها الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن اللاعبين تصرفا بشكل عفوي بعيدًا عن أي أمور أخرى.

9 فبراير 2021

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، قرارًا رسميًا بشأن ثنائي الأهلي حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا بسبب خرق من الفقاعة الطبية أمس.

وظهر الثنائي أمس عقب لقاء بايرن ميونخ الألماني، يتصافحا مع محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، في مدرجات ملعب المباراة وهو ما تسبب في عزل اللاعبين قبل اتخاذ القرار الرسمي.

وكشف النادي الأهلي عن تلقيه قرارًا رسميًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن مصير الثنائي في لقاء بالميراس البرازيلي، المقرر لها بعد غدًا الخميس.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي، أن الثنائي تم منعهم من خوض لقاء بالميراس البرازيلي، بسبب خرق قواعد الفقاعة الطبية عقب لقاء بايرن ميونخ في نصف النهائي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل على استاد "المدينة التعليمية" في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حيث يرغب المارد الأحمر في تحقيق إنجازًا بالحصول على البرونزية.

وتلقى فريق القلعة الحمراء هزيمة بهدفين دون مقابل، في نصف النهائي أمام بايرن ميونخ الألماني أمس الإثنين.