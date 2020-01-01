الأهلي: مشادة رمضان وباجي مرفوضة وتركيزنا على مواجهة الوداد

الأهلي يوقع غرامة على رمضان صبحي وأليو بادجي.

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على المشادة التي نشبت بين رمضان صبحي، والسنغالي أليو بادجي، خلال تدريبات الفريق منذ يومين.

وشهدت تدريبات الأهلي يوم الإثنين الماضي، مشادة عنيفة بين رمضان صبحي وأليو بادجي، دفعت الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر لإنهاء التمارين بعد فشله في إنهاء هذه الأزمة.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات صحفية: "ما حدث بين رمضان صبحي وأليو بادجي، أمرًا مرفوضًا تمامًا داخل النادي الأهلي".

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مدير الكرة تابع: "الأهلي قرر توقيع غرامة مالية على الثنائي رمضان صبحي وأليو بادجي، بسبب ما بدر منهما خلال تدريبات الفريق الأخيرة".

وتحدث عبد الحفيظ على اختيار ملعب جابوما بالكاميرون، من أجل احتضان نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث قال: "الأهلي جاهز تمامًا لكل الاحتمالات، ويسعى لتحقيق هدف واحد، وهو التتويج باللقب الإفريقي".

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وأردف: "نتعامل مع الأمور خطوة بخطوة، والتفكير في المباراة النهائية قبل تخطي دور نصف النهائي، هو أمر غير منطقي، ويجب علينا التفكير أولًا في مواجهة الوداد البيضاوي المغربي".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلًا: "الأهلي يخوض مبارياته الإفريقية، ويبحث فقط عن استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا".

ولم يتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، منذ نسخة 2013 التي حققها على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.