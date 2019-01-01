الأهلي مستمر في الإسكندرية عقب القمة

المارد الأحمر يخوض مباراة أخرى عقب 72 ساعة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، استمرار بعثة الفريق في الإسكندرية عقب خوض لقاء القمة أمام الزمالك.

الشياطين الحمر يستعدون لمواجهة الفارس الأبيض في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

قبل القمة - شاهد ملعب برج العرب قبل مباراة الزمالك والأهلي

وجاء قرار الجهاز الفني للمارد الأحمر بالاستمرار في الإسكندرية في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها في الثاني من إبريل المقبل، ببرج العرب، ضمن الجولة الـ27 من الدوري المحلي.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، جمعها من الفوز في 16 مباراة وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم.

بينما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، جمعها من الفوز في 13 مباراة، وخمسة تعادلات وهزيمة وحيدة.