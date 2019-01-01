بالصور - الأهلي يجري صيانة للتتش وشركة عالمية لتغييره بالكامل

ملعب التتش نال عديد الانتقادات من مدربي الفريق

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

استغل مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، فترة خوض الفريق الأول لكرة القدم معسكر خارجي، لإجراء صيانة على ملعب مختار التتش؛ معقل الشياطين الحمر.

لاعبو المارد الأحمر خاضوا خلال الأيام الماضية معسكر خارجي بإسبانيا، انتهى اليوم الثلاثاء، مستغلين فترة توقف الدوري لاستضافة مصر كأس أمم أفريقيا 2019.

ونالت أرضية التتش انتقادات عدد من مدربي الفريق الأجانب، الذين تعاقبوا على تدريب الشياطين الحمر في الفترة الأخيرة.

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محمد سراج الدين؛ عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، أكد أنه سيتم اختيار شركة عالمية لإحداث تغييرات بملعب التتش، على أن يتم اختيار التوقيت المناسب وفقًا لمواعيد تدريب الفريق.

وكتب سراج، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

التتش بعد صيانة مكثفة من قبل الإدارة التنفيذية بالنادي في فترة معسكر الفريق باسبانيا لحين اختيار التوقيت المناسب للتغيير بما يتماشى مع مواعيد الفريق الأول لكرة القدم مع احدى الشركات العالمية والذي سيتم اختيار الأنسب منها من قبل مجلس الإدارة pic.twitter.com/cWJmC9Tlmy — Mohamed Serageldin (@mserageldin) July 16, 2019

يذكر أن بعثة الأهلي تعود اليوم إلى القاهرة، لمواجهة المقاولون العرب في 24 من الشهر الجاري، ثم الزمالك في 28 من الشهر نفسه، في ختام الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الشياطين الحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، بفارق ست نقاط عن منافسه على اللقب الزمالك، وإن كان للأبيض ثلاث مباريات متبقية.