الخطيب في رسالة نارية لأعدائه: تعملون لإفشال الأهلي وهذا الوضع لن يستمر كثيرًا

رئيس القلعة الحمراء يوجه رسالة شديدة اللهجة

وجه محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، رسالة شديدة اللهجة إلى المتربصين لمجلس إدارته، مؤكدًا أنه سيخرج قريبًا لكشف كافة التفاصيل.

رئيس القلعة الحمراء دخل مؤخرًا في خلافات عدة مع مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، قدم على إثرها 13 بلاغًا إلى مختلف الجهات، في محاولة لإيقاف السب والقذف الذي يتعرض له من قبل مرتضى عبر قناة الأبيض.

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وقال الخطيب، خلال كلمته في افتتاح استاد النادي الجديد: "ليس من عاداتنا الرد، فهذه هي قيمتنا، انشغلوا بأنفسكم، فقيمة الأهلي كبيرة، اعملوا لتنجحوا وليس لإفشال الآخرين، من العجيب أنكم تعملون فقط لإفشال الأهلي، وهذا الوضع لن يستمر كثيرًا".

وأضاف: "الأهلي نادٍ راقٍ ونادي أخلاق وقيم، ولن ينزل إلى هذا المستوى، وقريبًا سأتحدث معكم عن هذه القصة بالتفصيل، وسأخبركم ماذا فعلنا لإيقاف كل هذا".

بيبو تابع: "الأهلي كبير وأكبر من أي شخص، وخيره على كل شخص، لذلك أقول للجماهير افرحوا بما يتحقق وكونوا فخورين بناديكم، فما حدث بالأهلي خلال العامين ونصف الماضيين، يجعلنا جميعًا نفخر به، ومهما عملنا كمجلس إدارة لن نوفي النادي حقه".

واختتم: "نحن نعمل من أجل هذا الصرح الكبير، فافرحوا وافخروا به، ودائمًا الأهلي في مقدمة".

يذكر أن الأهلي أعلن رسميًا اليوم الأربعاء، في حفل كبير، افتتاحه لاستاده الجديد، بعد حصوله على حق انتفاع بنادي السلام لمدة 25 عامًا بموجب عقد موقع مع شركة "استادات".