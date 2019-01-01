الخطيب شاكرًا إنفانتينو: جاهزون للمشاركة في أي خطط تخدم اللعبة

الأهلي بطل الدوري المصري للمرة الرابعة على التوالي والـ41 في تاريخه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرسل محمود الخطيب؛ رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، خطاب شكر إلى جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ردًا على تهنئة الأخير بالدرع الـ41.

رئيس الاتحاد الدولي كان قد أرسل بالأمس برقية تهنئة إلى مجلس القلعة الحمراء بمناسبة تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019 للمرة الرابعة على التوالي والـ41 في تاريخ النادي. (طالع التفاصيل)

وجاء في خطاب بيبو إلى إنفانتينو: "إنه لمن دواعي سروري أن أرسل تحياتي الشخصية، وكذا تحيات السادة الزملاء أعضاء مجلس الإدارة، إليكم شخصياً وإلى جميع أفراد أسرة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

"نقدر بامتنان خطاب التهنئة لفريقنا الذي حقق اللقب الرابع على التوالي في الدوري لموسم 2018ــ2019، وهو الخطاب الذي يوضح الأخلاق العالية الحقيقية لمجتمع كرة القدم، مؤكدين على ثقتنا بأن دعم الاتحاد الدولي لجميع وسائل تطوير اللعبة، والحفاظ على روح اللعب النظيف، والجهود الحثيثة في سبيل تطوير كرة القدم في العالم، وتعزيز قيم المحبة والنزاهة والتسامح والروح الرياضية التي تجمع الشعوب وتوحدها، قد لعبت دورًا رئيسيًا في تحقيق أهدافنا".

وأضاف: "نحن على يقين من أن الاتحاد الدولي ومجتمع كرة القدم الدولي سوف يسعيان بكل صدق وحكمة وإرشاد لتحقيق المزيد من الإنجازات".

واختتم: "سيكون نادينا جاهزًا دائمًا للمشاركة في أي خطط تخدم تطوير اللعبة بالتعاون مع مجتمع كرة القدم الدولي، نتمنى لكم شخصيًا وجميع موظفي الاتحاد الدولي كل التوفيق دائمًا، نتطلع لرؤيتكم قريبًا".

يذكر أن المارد الأحمر حصد اللقب بعدما جمع 80 نقطة متفوقًا على غريمه التقليدي الزمالك بثماني نقاط.