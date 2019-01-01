هل تلقى محمد الشناوي عرضًا سعوديًا؟ الأهلي يكشف الحقيقة

هل تلقى الأهلي عرضًا سعوديًا لحارسه؟

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة ما تم تداوله حول تلقي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر، عروضًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

بعض التقارير الصحفية أشارت إلى وصول عرضًا من أحد الأندية السعودية، للحصول على خدمات محمد الشناوي، خلال الفترة الماضية.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "الأهلي لم يتلق أي عرووض رسمية لاحتراف أي لاعب خلال الأيام الماضية".

مدير الكرة بالأهلي تابع: "الجميع يضع كامل تركيزه الآن على مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في دوري أبطال إفريقيا".

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الأهلي سيواجه كانو سبورت، في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، في غينيا الاستوائية.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى غينيا الاستوائية فجر يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت.