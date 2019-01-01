الأهلي: نتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا منذ شهرين ولن نتخلى عن أبنائنا

اللاعب كشف عن إصابته مؤخرًا مكتفيًا بالتأكيد أنها نفسية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد جهاز الكرة بالنادي الأهلي المصري أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، قرر منذ شهرين تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا؛ لاعب الفريق، ومستحقاته المالية كاملة، نافيًا ما تردد عن تخلي النادي عن اللاعب.

صاحب الـ31 عامًا كان قد أعلن مؤخرًا معاناته من إصابة تعيقه عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الأخيرة، مكتفيًا بتوضيح أنها إصابة نفسية، معلنًا سفره إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

وفي بيان رسمي نشره الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أكد مجلس الخطيب على دعمه الكامل لزكريا، حيث جاء فيه: "مجلس الإدارة قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج، كما قرر أيضًا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه.

"الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه، وأكد له على أن النادي لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه احد أبناء الأهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كافة الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد".

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وأضاف: "وأكد جهاز الكرة على أنه لم يكن بحاجة للإعلان عن كل هذه التفاصيل؛ سواء الخاصة بقرار مجلس الإدارة أو موقف الكابتن الخطيب؛ لأن سياسة الاهلي لم تتغير، ولن يتخلى يوما عن أبنائه، كما أن رئيس النادي يعطي موضوع مؤمن زكريا اهتمامًا خاصًا منذ علمه بإصابته، والتقاه أكثر من مرة وتابع الترتيبات الخاصة بعلاجه في ألمانيا خلال الفترة الماضية وقبلها فى إسبانيا، وسيظل مؤمن وكل أبناء الأهلي محل اهتمام ورعاية ناديهم".

واختتم البيان: "جاء ذلك عقب ظهور اللاعب فى إحدى البرامج التليفزيونية . وحاول البعض ان يتحدث عن تكاليف علاج ومستحقات مؤمن زكريا بطريقة تعكس أن هناك تقصيرًا من النادي الأهلي وهو عكس الحقيقة تمامًا ويحظى اللاعب بكل اهتمام ورعاية من ناديه ورئيسه".

يذكر أن رئيس نادي الزمالك كان قد أعلن استعدادته تحمل تكاليف علاج لاعب الأهلي كاملة على نفقته الخاصة. (طالع التفاصيل)

وشارك زكريا الموسم الماضي في 6 مباريات فقط، قبل أن يُعار في يناير 2019 إلى أحد السعودي، والذي لم يشارك معه في أي مباراة، إثر إصابته.