رئيس الأهلي يبدأ إجراءات دعوة الجمعية العمومية

الإدارة تحاول البحث عن حلول للأزمة

كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن عبد الإله مؤمنة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي بدأ رسميًا إجراءات عقد جمعية عمومية ودعوة جميع أعضائها للحضور للنادي لمناقشة أوضاعه من مختلف الجهات، إداريًا وفنيًا وماليًا.

مجلس مؤمنة يتعرض لانتقادات واسعة من الجماهير ولاعبين ومسؤولين سابقين في النادي لتراجع أداء ونتائج الفريق وتورطه في عديد القضايا المالية مع أطراف أخرى، بجانب ديونه الكثيرة والتي تجعله عاجزًا عن ضم اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة المطلوبة للمنافسة على الألقاب.

الرياضية أوضحت أن إدارة الأهلي ستُناقش مع أعضاء الجمعية العمومية وضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمحاولة الوصول لأفضل الحلول الممكنة بهدف تصويب المسار فنيًا وماليًا والعودة للمنافسة على الألقاب.

وتُسابق الإدارة الحالية الزمن لعقد الجمعية العمومية في أسرع وقت ممكن وذلك لإطلاع الأعضاء على مختلف أوضاع النادي ومشاكله والأسباب التي أدت به للوصول إلى تلك المرحلة من سوء النتائج والبُعد عن المنافسة.

مؤمنة كان قد تولى منصب الرئيس في أغسطس 2020 بعدما نصبته الجمعية العمومية في النادي رئيسًا بالتزكية لمدة 4 سنوات خلفًا لأحمد الصائغ الذي أسقطت وزارة الرياضة السعودية عضويته.

يُشار إلى أن الأهلي تراجع للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة بعدما فشل في حصد أكثر من نقطتين من مبارياته الخمسة الأخيرة في البطولة، مما سمح لجاره الاتحاد بخطف مركزه الثالث والتقدم عليه بفارق 3 نقاط.