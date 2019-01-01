رسميًا - أهلي جدة يعلن ضم لوكاس ليما 3 سنوات

الأهلي يدعم مركز الظهير الأيسر بالبرازيلي لوكاس ليما

&أحمد رفعت فيسبوك تويتر ;

نجحت إدارة النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، في إتمام التعاقد مع البرازيلي لوكاس ليما، لاعب فريق نانت الفرنسي.

الأهلي ضم ليما، قادمًا من الفريق الفرنسي، لتدعيم مركز الظهير الأيسر الذي يعاني منه، بعد رحيل المصري محمد عبد الشافي خلال الفترة الماضية.

الأهلي أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التعاقد مع ليما، بعقد يمتد 3 سنوات، مع خيار التجديد لموسم إضافي.

وجاء نص تغريدة الأهلي كالآتي:

"أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما (27) عاماً، قادماً من فريق نانت الفرنسي، بعقد يمتد لمدة (3) سنوات مع خيار التجديد لموسم إضافي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي".

أنهت إدارة النادي #الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما (27) عاماً، قادماً من فريق نانت الفرنسي، بعقد يمتد لمدة (3) سنوات مع خيار التجديد لموسم إضافي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي. pic.twitter.com/EH5B8NDWAZ — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 30, 2019

جاء ذلك بعد ساعات من الإعلان عن التعاقد مع الجزائري يوسف البلايلي، لاعب الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.