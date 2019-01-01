الأهلي: لدينا أفضل العناصر والتدعيمات ستكون في أضيق الحدود

لجنة التخطيط برئاسة طه إسماعيل تؤكد أن الأهلي سيضم لاعب أو اثنين على الأكثر بالصيف

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عقد طه إسماعيل؛ رئيس لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي الأهلي المصري، اليوم السبت، اجتماعًا مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للفريق الأول، وسيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة، لمناقشة احتياجات الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

المارد الأحمر يستعد لخوض معسكر خارجي في الخامس من يوليو المقبل بإسبانيا، مستغلًا فترة توقف الدوري ، لإقامة كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

ولم يعلن الأهلي عن دخوله في أي مفاوضات مع أي لاعب للتعاقد معه بالصيف باستثناء رمضان صبحي؛ لاعب الفريق المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي، والذي انتهت إعارته منذ أيام، ويسعى مسؤولو القلعة الحمراء لشرائه نهائيًا.

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وقال طه إسماعيل، في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي، موضحًا تفاصيل الاجتماع: "اجتماع اللجنة مع لاسارتي كان إيجابيًا، سمعنا لتصوراته حول عديد الأمور المهمة التي تخص اللاعبين ومستقبل الفريق، ورؤيته جاءت متوافقة كثيرًا مع رؤية لجنة التخطيط".

وأضاف: "الأهلي يمتلك أفضل العناصر، والتدعيمات ستكون في أضيق الحدود وقد تشمل التعاقد مع لاعب أو اثنين لسد الأماكن الشاغرة بالفريق".

رئيس لجنة التخطيط تابع: "استمعنا كذلك لرأي لاسارتي حول العديد من لاعبي الفريق المعارين والعناصر التي يمكن الاستفادة منها الموسم المقبل، بالإضافة إلى تطرقنا للمعسكر الخارجي بإسبانيا وكافة تفاصيل المعسكر".

يذكر أن الأهلي يتبقى له مباراتين بالدوري أمام المقاولون العرب والزمالك، ويحتل حاليًا صدارة جدول الترتيب برصيد 74 نقطة بفارق ست نقاط عن الزمالك، والذي له ثلاث مباريات مؤجلة أمام الجونة والإسماعيلي والزمالك.