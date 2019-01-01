الأهلي: لا نتمنى مواجهة هورويا في دور الـ8

الشياطين الحمر صعدوا لدور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا على حساب شبيبة الساورة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد طارق سليمان؛ مدرب حراس مرمى الأهلي المصري، أن فريقه مر بمرحلة صعبة بنجاح، موضحًا جاهزيته لمواجهة أي خصم بدور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا وإن كان لا يرغب في ملاقاة هورويا كوناكري الغيني.

الشياطين الحمر تأهلوا بالأمس بعد تغلبهم على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال سليمان، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب 9090" الإذاعي: "خضنا مباراة صعبة لوجود عديد الاحتمالات بها، لكننا خرجنا بمكاسب كثيرة منها التأهل لدور الـ8 وتجنب حصول أربعة من لاعبينا الإنذار الثاني، حيث كانوا مهددين بالغياب من مباراة الذهاب بالدور المقبل".

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وأضاف: "الفريق الذي يبحث عن البطولة لا يهمه من يواجه في طريقه، قد يكون اللاعبون لا يرغبوا في مواجهة هورويا بسبب سوء أرضية ملعبهم التي تعيق ظهورنا بشكل جيد، لكننا لا نخشى أي منافس وجاهزون للجميع".

يذكر أن الأهلي كان قد واجه هورويا من قبل في ربع نهائي العام الماضي، وتعادل معه سلبيًا بغينيا ثم تمكن بالفوز في مصر برباعية نظيفة.

وتأهل كل من الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي وهورويا ومازيمبي الكونغولي والقسنطيني الجزائري وسيمبا التنزاني إلى دور الـ8.

ومن المنتظر أن يواجه الأحمر أحد فرق صن داونز أو هورويا أو القسنطيني، كونه أول مجموعته وهؤلاء وصفاء مجموعاتهم.