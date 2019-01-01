لاسارتي يتحدث عن جريزمان جديد وأصعب موقف مع الأهلي وحسم الدوري

الأوروجوياني يشيد بالثنائي رمضان صبحي وصالح جمعة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للأهلي المصري، على الدعم الكبير الذي يتلقاه الفريق من مجلس الإدارة، معربًا عن تمنيه ترك بصمة واضحة له مع الشياطين الحمر.

المارد الأحمر يتواجد في إسبانيا خلال الفترة الحالية، لخوض معسكر خارجي، إعدادًا لاستكمال الدوري المصري الممتاز، على أن تعود البعثة غدًا الثلاثاء إلى القاهرة.

وقال لاسارتي، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، عن طريقة التعامل نفسيًا مع اللاعبين الدوليين بعد وداع مصر كأس أمم أفريقيا 2019: "اللاعبون الدوليون يمتلكون خبرات كبيرة، ويتحلون بالشخصية القوية القادرة على الفصل بين المواقف المختلفة، وأنا لدي ثقة كبيرة في قدرتهم على تجاوز مرحلة إخفاق المنتخب واستعادة كامل تركيزهم استعدادًا لتحديات المرحلة المقبلة المهمة ومساعدة الفريق على تحقيق الأهداف التي يسعى إليها وعلى رأسها التتويج ببطولة الدوري".

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بشأن المباراتين المتبقيتين للأحمر في الدوري المصري الممتاز: "الدوري صعب في ظل الظروف الحالية وفترة التوقف الطويلة وخوض فترة إعداد لتكملة الموسم وليس للاستعداد للموسم الجديد، لكن مواجهة المقاولون العرب يتم الإعداد لها حاليا، ومن بعدها يأتي التركيز في لقاء الزمالك.

" لكل مباراة حساباتها الفنية الخاصة، خاصة أن الفريق لديه هدف واحد هو الفوز والتتويج باللقب، و يتم تجهيز اللاعبين حاليا من كافة النواحي الفنية والبدنية لتحقيق هذا الهدف.

"الفوز باللقب في هذا الموسم الاستثنائي يعد أمر رائعا، وسوف يمنح الجميع ثقة أكبر بالنفس ويدفع الفريق للأمام، خاصة أن الفريق كان متأخرًا بفارق 17 نقطة كاملة عن المتصدر في بداية المسابقة، لكن تغيرت الأمور الآن وأصبح الأهلي على القمة بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني، وهذا الأمر تطلب الكثير من الجهد والعطاء من جانب الجميع للوصول لهذه المرحلة".

بسؤاله عن أصعب موقف تعرض له مع الأهلي حتى الآن: "كان في مباراتي صن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا، وبيراميدز في الدوري، لكن الفريق استفاد من هذه المواقف بشكل كبير وتعلم منها الكثير ونجح في علاج العديد من النقاط من أجل تحقيق الأهداف التي يسعى لها".

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وانتقل الأوروجوياني للحديث عن نجاح الإدارة في تجديد إعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي: "سعيد للغاية باستمراره، خاصةً أنه من أصحاب الموهبة المميزة.

"دائمًا ما أسمع عن مقارنة البعض للاعب مع أسماء كبيرة في كرة القدم مثل مارادونا، لكنه في النهاية لاعب شاب صاحب إمكانيات مميزة للغاية وأمامه الكثير ليقدمه وأثق في قدرة اللاعب في الوصول إلى أفضل مستوى خلال الموسم الجديد مع بذل الكثير من الجهد والعمل".

وأشاد المدير الفني للشياطين الحمر كذلك بلاعب الوسط صالح جمعة: "هو لاعب مميز للغاية، لكنه مر بفترة غير موفقة مع تولي الجهاز الفني الحالي مسئولياته، قبل أن يجتهد ويطور من نفسه و يعمل في صمت شديد حتى وصل إلى مستوى مميز من الناحية البدنية، ونفس الأمر الذي تحدثت عنه بخصوص رمضان صبحي يحدث مع صالح، لأنه يملك مقومات كبيرة ولديه الكثير ليقدمه مع الفريق في المرحلة المقبلة".

مارت لاسارتي كذلك تطرق للحديث عن اكتشاف اللاعبين الشباب بالأهلي: "أي جهاز فني لديه عدة أهداف؛ منها ما يتعلق بالنواحي الفنية وعلى رأسها الفوز بالبطولات والوصول إلى الأرقام التي يرغب في تحقيقها، وهناك أهداف أخرى في مقدمتها التخطيط لمستقبل النادي من خلال العناصر الشابة.

"نادي برشلونة الإسباني قام منذ ساعات بتقديم لاعبه الفرنسي الجديد أنطوان جريزمان، وأنا سعيد للغاية بأنني أشرفت على تدريب هذا اللاعب في بداية مسيرته، وأتمنى أن يتكرر نفس الأمر مع الأهلي ويترك للنادي قاعدة عريضة من اللاعبين الشباب الجدد ليكونوا أفضل تدعيم لمستقبل النادي.

" الجهاز الفني يسعى للوصول بالفريق إلى أفضل مستوى من اللياقة البدنية والفنية وتقديم أفضل عروض، ومواجهة التحديات المقبلة، وخاصة منافسات دوري أبطال أفريقيا التي تختلف تمامًا عن المنافسات المحلية.

"نحن نعمل على تجهيز اللاعبين للظهور بالشكل المطلوب في كل المواجهات، وأتوقع أن يكون الفريق في أفضل حالاته خلال الموسم المقبل".

واختتم بالحديث عن دعم الإدارة له برئاسة محمود الخطيب: "نتلقى دعم كبير من الإدارة، وأفضل ترجمة لهذا الدعم هو المعسكر الحالي وتوفير طائرة خاصة لنقل الفريق، بالإضافة إلى تهيئة المناخ المناسب لحصد البطولات، وهو ما يساعد على تحفيز اللاعبين وحثهم على بذل أقصى ما لديهم خلال التدريبات والمباريات لإثبات جدارتهم بتمثيل النادي.

"تركيز الجميع منصب في الوقت الراهن على مواجهتي المقاولون العرب والزمالك، من أجل الفوز بالدوري وتحقيق تطلعات الجماهير، وأتمنى أن أقود الفريق للفوز بالبطولات المحلية هذا الموسم ودوري أبطال إفريقيا لإسعاد الجماهير، وأن أترك للأهلي قاعدة كبيرة من اللاعبين الشباب".

يذكر أن الشياطين الحمر يتصدرون جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 74 نقطة بفارق ست نقاط عن منافسه على اللقب الزمالك، وإن كان الأحمر خاض مباراة أكثر من الأبيض.