رسميًا - الأهلي يقيد كهربا إفريقيًا

اللاعب سجل الظهور الأول له بالفانلة الحمراء أمس الأحد

أعلن سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، رسميًا اليوم الإثنين، قيد الوافد الجديد للفريق محمود عبد المنعم "كهربا"، في قائمة الشياطين الحمر بدوري أبطال إفريقيا.

صاحب الـ25 عامًا انضم مؤخرًا للقلعة الحمراء لمدة أربعة مواسم ونصف في صفقة انتقال حر قادمًا من ديبورتيفو أفيس البرتغالي، بعدما فسخ تعاقده مع الأخير.

وأوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الإداري سيقوم اليوم بإجراءات قيد كهربا، حيث أوصى السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني، بإضافته إلى القائمة.

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المارد الأحمر يخوض لقاء الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري الأبطال في 11 من يناير الجاري، أمام بلاتينيوم زيمبابوي.

الأهلي كان قد هزم الفريق الزيمبابوي بالجولة الثالثة، بثنائية وليد سليمان، على استاد السلام، في 28 من سبتمبر الماضي.

وتحتل كتيبة فايلر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، متأخرة بفارق الأهداف عن النجم الساحلي التونسي محتل الصدارة، بينما تتفوق تهديفيًا على الهلال السوداني صاحب المركز الثالث، أما بلاتينيوم فيحل أخيرًا دون أي نقاط.

يذكر أن كهربا سجل أمس الأحد، الظهور الأول له بالفانلة الحمراء، حيث نزل بديلًا للمهاجم مروان محسن خلال مواجهة إف سي مصر بالدقيقة 68، ضمن مؤجلات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.