قبل دقائق من مواجهة كانو - الشناوي يتعرض للإصابة

الجهاز الطبي قام بفحصه في غرف خلع الملابس سريعًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصيب محمد الشناوي؛ حارس مرمى الأهلي المصري، خلال إجرائه عمليات الإحماء قبل مواجهة كانو سبورت الغيني الإستوائي.

الفريقان يلتقيان على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وخلال أداء الحارس لبعض التدريبات خلال الإحماء، قام بركل الأرض بقدمه بدلًا من الكرة، ليخرج بصحبة الجهاز الطبي إلى غرف خلع الملابس، لفحص إصابته وتحديد مدى إمكانية مشاركته في اللقاء.

وجوة جديدة في تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت

وتمكن الجهاز الطبي من فحص الحارس سريعًا، ليتأكد من سلامته، ومنحه الضوء الأخضر للمشاركة في اللقاء بصورة طبيعية.

وكان رينيه فايلر؛ المدير الفني للشياطين الحمر، قد أعلن التشكيل قبل ساعة من الآن بتواجد الشناوي أساسيًا، وشريف إكرامي بديلًا له.

يذكر أن لقاء الذهاب كان قد انتهى بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة، ليكفي الأهلي الفوز أو التعادل أو حتى الهزيمة بهدف وحيد في لقاء الليلة حتى يتأهل إلى دور الـ16.