الأهلي يصل غينيا الاستوائية وعبد الحفيظ يستقبله

عبد الحفيظ يستقبل بعثة الأهلي في غينيا الاستوائية

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى غينيا الاستوائية، تمهيدًا لمواجهة فريق كانو سبورت، في ذهاب دور الـ32، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأشار الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، كان في استقبال البعثة، مع سمير عدلي المدير الإداري.

وتواجد أيضًا السفير حاتم حسوبة، سفير مصر في غينيا الاستوائية، وفينا نسيو، نائب رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم، والمهندس علاء عامر مدير شركة المقاولون العرب، وسيد آدم مدير القطاع المالي بالمقاولون، ووفد كبير من الشركة.

الأهلي سيواجه فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، مساء يوم السبت المقبل، لتحديد الفريق الصاعد إلى دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

وصعد الأهلي إلى دور الـ32، بعد تخطي فريق اطلع برة من جنوب السودان، في دور الـ64 ضمن منافسات البطولة الإفريقية.

ويبحث الأهلي عن التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، الغائبة عنه منذ 6 سنوات، ليعزز تصدره لقائمة الفرق المتوجة باللقب، برصيد 9 بطولات.