الأهلي في مجموعة متوازنة والإسماعيلي في مواجهات قوية بدوري أبطال إفريقيا

تعرف على نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أقيمت قرعة دور المجموعات من النسخة الاستثنائية بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تشهد مشاركة 7 فرق عربية.

وجاءت مستويات الأندية قبل انطلاق القرعة كالآتي:

المستوى الأول: الأهلي المصري، الوداد البيضاوي المغربي، الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي.

المستوى الثاني: فيتا كلوب الكونغولي، حوريا كوناكري الغيني، الإفريقي التونسي، صن داونز الإفريقي.

المستوى الثالث: أسيك ميموزا الإيفواري، وشباب قسنطينية الجزائري وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي وسيمبا التنزاني.

المستوى الرابع: إف سي بلاتينيوم الزيمبابوي، والإسماعيلي المصري وشبيبة الساورة الجزائري ولوبي ستارز النيجيري.

وجاءت القرعة كالآتي::

المجموعة الأولى: لوبي ستارز الكيني، الوداد البيضاوي المغربي،أسيك ميموزا الإيفواري، صن داونز الجنوب إفريقي.

المجموعة الثانية: بلاتينيوم الزيمبابوي، حوريا الكيني، الترجي التونسي، أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

المجموعة الثالثة: مازيمبي الكونغولي، الإفريقي التونسي، شباب قسنطينية الجزائري، الإسماعيلي المصري.

المجموعة الرابعة: الأهلي المصري، سيمبا التنزاني، شبيبة الساورة الجزائري، فيتا كلوب الكونغولي.