الأهلي في بيان رسمي: الخطيب يطمئن على تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ أجرى جراحة خلال الساعات الأخيرة

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا، اليوم الإثنين، يؤكد فيه أن هناك اتصال جرى بين محمود الخطيب رئيس النادي والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه والرئيس الشرفي للقلعة الحمراء.

ويمر آل الشيخ بوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة وأجرى جراحة عاجلة خلال الأيام القليلة الماضية في أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء بيان الأهلي على النحو التالي: "أجرى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اتصالًا هاتفيًا بمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والرئيس الشرفي للنادي، بعد الجراحة التي أجراها الأخير في أمريكا".

وأضاف البيان: "أعرب الكابتن الخطيب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمستشار تركي آل الشيخ، وأن يتجاوز الوعكة الصحية التي ألمت به، خاصة أنه سوف يخضع لجراحة أخرى خلال أيام، وأن يعود بموفور الصحة والعافية إلى وطنه وأهله ومحبيه".

🔴 الخطيب يطمئن على آل الشيخ بعد الجراحة pic.twitter.com/TF3fsOIdOr — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) January 27, 2020

الأهلي كان قد حقق الفوز أمس على نظيره النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.