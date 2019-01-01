الأهلي يعلن رحيل محمد يوسف ويوجه له الشكر

جهاز فني أجنبي بالكامل للمارد الأحمر باستثناء سامي قمصان

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي المصري برئاسة طه إسماعيل، عدم استمرار محمد يوسف؛ المدرب العام القائم بأعمال المدير الفني مؤقتًا، في الجهاز الفني الجديد للفريق، متوجهة له بالشكر على الفترة الماضية.

يوسف تولى مهام المدير الفني بعدما تمت إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني السابق، عقب وداع كأس مصر من دور الـ16 بالهزيمة أمام بيراميدز.

وأعلنت القلعة الحمراء اليوم السبت، تعاقدها بشكل رسمي مع السويسري رينيه فايلر مديرًا فنيًا خلال الموسم المقبل.

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ووجهت لجنة التخطيط ورئيس النادي محمود الخطيب الشكر إلى يوسف، واصفةً إياه بالابن المخلص.

بيان الشكر جاء فيه: "الشكر والتقدير لمحمد يوسف الذي تحمل ضغوطًا كبيرة طوال فترة تواجده في الجهاز الفني، وآثر الصمت ورفض الرد، لأنه تربى في الأهلي ويدرك قيمة الأهلي.

"لجنة التخطيط وفي حضور الخطيب توجهت بالشكر ليوسف، وأكدت على تقديرها لما قدمه من جهد وعطاء وإخلاص لناديه على مدار سنوات طويلة".

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يوسف قاد الشياطين الحمر للتأهل لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، فبعدما فاز الفريق برباعية نظيفة أمام اطلع بره بطل جنوب السودان تحت قيادة لاسارتي، استكمل يوسف المهمة وفاز في الإياب بنتيجة 9-0.

ومن المقرر أن يضم الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة فايلر ثلاثة مساعدين أجانب بواقع مدرب عام ومدرب أحمال ومدرب حراس مرمى، على أن يستمر سامي قمصان مدربًا مساعدًا وسيد عبد الحفيظ مديرًا للكرة.