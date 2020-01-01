فايلر يبرر تغيير مراكز معلول وفتحي ويتحدث عن جلوس عاشور احتياطيًا

الأهلي انتصر بصعوبة على مصر المقاصة في ظل الغيابات

أوضح السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للأهلي المصري، أن غيابات فريقه هي ما دفعه للدفع بأحمد فتحي؛ الظهير الأيمن، في مركز الظهير الأيسر، والتونسي علي معلول؛ الظهير الأيسر، في وسط الملعب، مؤكدًا نجاح خطته في ظل تحقيق الفوز.

المارد الأحمر حقق الفوز اليوم الأربعاء، أمام مصر المقاصة بثنائية نظيفة، على ملعب السلام، ضمن الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز. (طالع التفاصيل)

وقال فايلر، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هذا فكر فني خاص بي نسعى لتطبيقه في ظل الغيابات الكثيرة، لدي لاعبين يمكنهم اللعب في أكثر من مركز ونحن نستغل ذلك، ومعلول لعب من قبل في وسط الملعب وأحمد فتحي في الظهير الأيسر، هذا المكان ليس بجديد عليهما".

وأضاف: "نحن نفكر في المباراة على مدار الـ90 دقيقة، ولا نفكر في البدايات، وأنا أرى أن التشكيل الذي خضنا به لقاء الليلة مناسب لنا، والدليل تحقيقنا للفوز، ولا أريد الخوض في تفاصيل أكثر حول التشكيل".

وبسؤاله عن الانفعال الزائد منه ومن أحمد حسام "ميدو"؛ المدير الفني للفريق الفيومي، على مدار المباراة تجاه بعضهما، علق: "ميدو لاعب كبير وقديم وله شهرة كبيرة بأوروبا، وأنا أعرف جيدًا كنجم في الملاعب، لكن حاليًا هو مدرب وأنا مدرب، لذلك ننفعل، وهذا مشروع خلال المباريات، الأهم أننا في نهاية اللقاء قمنا بمصافحة بعضنا البعض وانتهى الأمر".

وعن غياب حسام عاشور؛ قائد الفريق ولاعب الوسط، عن التشكيل الأساسي للفريق، أوضح فايلر: "هذا يرجع إلى خططنا في كل مباراة، عاشور لاعب كبير والاحتفاظ به على مقاعد البدلاء يأتي لأنه صاحب تاريخ كبير، نحتاج لخدماته في بعض الأوقات بالملعب، لكن له دور كبير في غرف خلع الملابس وعلى الخط أثناء المباريات، وعندما ندفع به يؤثر حتى لو لعب عشر دقائق فقط، فهو يؤدي ما عليه في أي مكان".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 27 ليواصل حفاظه على الصدارة، بينما تجمد رصيد الفريق الفيومي عند النقطة التاسعة في المركز الـ15 بجدول الترتيب.