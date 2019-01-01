فايلر يطير إلى سويسرا نوفمبر المقبل

فايلر سيستغل توقف الدوري ليسافر إلى بلاده

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، السفر إلى بلاده خلال فترة التوقف المقبلة، والتي سيشهدها الدوري الممتاز.

الدوري سيشهد توقفًا لمدة طويلة، بسبب ارتباط المنتخب الأوليمبي ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، التي ستقام في مصر خلال نوفمبر المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن فايلر سيستغل فترة توقف الدوري، وسيسافر إلى سويسرا لزيارة عائلته، خلال تلك الفترة.

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فايلر لم يسافر إلى بلاده منذ أن تولى مهمة تدريب الأهلي، وذلك منذ يوم 2 سبتمبر الماضي، لذلك سيستغل فترة التوقف من أجل السفر للاطمئنان على عائلته.

الأهلي يتدرب بشكل طبيعي على ملعب مختار التتش، بمقر القلعة الحمراء في الجزيرة، رغم إعلانه عدم خوض أي مباراة إلا بعد مواجهة الزمالك.

رينيه سيقوم بالتواصل مع إدارة الأهلي، لتحديد ارتباطات الفريق المقبلة، لتحديد موعد سفره إلى سويسرا.