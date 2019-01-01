مران الأهلي - انتظام صالح جمعة وإصابة أحمد فتحي

فايلر عقد جلسة مع المدافع ياسر إبراهيم على هامش المران

واصل الأهلي المصري بقيادة السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني، تدريباته استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، بعد غدٍ الأربعاء.

المارد الأحمر يلاقي الفريق الدجلاوي، ضمن مؤجلات الجولة السابعة من الدوري الممتاز، على ملعب السلام، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

المران الصباحي اليوم شهد انتظام لاعب الوسط صالح جمعة في التدريبات الجماعية، بعدما عانى خلال الأيام الماضية من إصابة في العضلة الضامة، أبعدته عن المران لعدة أيام.

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بينما أصيب الظهير الأيمن أحمد فتحي بكدمة في الوجه، خلال كرة مشتركة، سقط على إثرها أرضًا لبضع دقائق قبل أن يتدخل الجهاز الطبي، واستكمل بعدها اللاعب المران بصورة طبيعية.

وعلى هامش التدريب، عقد فايلر جلسة مع المدافع ياسر إبراهيم، للحديث عن بعض الأمور الفنية وتصحيح بعض الأخطاء الدفاعية التي يقع بها.

يذكر أن الشياطين الحمر يحتلون المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد السكندري والمقاولون العرب أصحاب الصدارة، لكنهما خاضا ست مباريات.

أما منافس الأحمر التقليدي؛ الزمالك فيحتل المركز الخامس بعشر نقاط من خمس مباريات، يعلوه بيراميدز بـ12 نقطة من ست مباريات.