"السومة ليس مكانه بين الكبار"

المهاجم السوري شارك في تعادل فريقه بالأمس أمام الاستقلال

انتقد سعد آل مغني؛ العضو الذهبي السابق بنادي النصر السعودي، السوري عمر السومة؛ مهاجم أهلي جدة، مطالبًا مجلس الإدارة الجديد للنادي برحيله.

المهاجم السوري شارك أمس الثلاثاء، في تعادل فريقه أمام الاستقلال الإيراني سلبيًا دون أهداف، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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وكتب آل مغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ذهب رئيس الأهلي والسومه هو السومه، لو فيه مهاجم غيره لفاز الأهلي على الاستقلال".

وأضاف: "نصيحتي للرئيس الجديد، الأهلي نادي كبير، والسومه مكانه ليس بين الكبار".

ذهب رئيس الأهلي

والسومه هو السومه

لو فيه مهاجم غيره

لفاز الأهلي على الاستقلال

نصيحتي للرئيس الجديد

الأهلي نادي كبير والسومه مكانه ليس بين الكبار ✍🏻 — سعد آل مغني (@saadalmughni) April 27, 2021

السومة كان قد دخل في أزمات مع مجلس إدارة الراقي السابق برئاسة عبد الإله مؤمنة، محملًا إياه مسؤولية تراجع نتائج الفريق، لعدم دعمه بصفقات جديدة وعدم منح اللاعبين مستحقاتهم المالية.

وكان مؤمنة قد تقدم قبل أيام باستقالته رسميًا، وتم فتح حاليًا باب الترشح أمام الراغبين في خلافته.

يذكر أنه بتعادل الأمس، عقد الراقي موقفه في المجموعة الثانية، إذ يحتل المركز الثالث برصيد ثماني نقاط، متساويًا مع الاستقلال والدحيل القطري؛ صاحبي المركزين الأول والثاني، لكنه يتأخر عنهما في الأهداف.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراة الجولة الأخيرة الحاسمة أمام الدحيل، في 30 من أبريل الجاري، على ملعب الجوهرة المشعة، في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت السعودية.