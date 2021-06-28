بعد لفتته الرائعة .. عماد متعب يشكر موسيماني ويتمنى العاشرة

الأهلي تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

توجه عماد متعب بالشكر إلى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بعد لفتته الجميلة، وتمنى مهاجم الأحمر المعتزل التوفيق للمدرب الجنوب الأفريقي والفوز بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي نجح في الوصول إلى نهائي دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي بعدما تخطى الترجي التونسي بالفوز ذهابًا في تونس 1-0 وإيابًا في القاهرة 3-0.

حامل اللقب سيُواجه فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في النهائي الذي سيُقام في المغرب خلال يوليو القادم.

ما هي لفتة موسيماني الجميلة تجاه عماد متعب؟

ظهر عماد متعب مؤخرًا في حالة إعياء واضحة مما أثار قلق الجماهير عليه، وبعد جدل كبير خرج اللاعب وأكد أنه لا يُعاني من أي أمراض أو آلام، مشيرًا إلى أنه سيُسافر قريبًا لإجراء بعض الفحوصات الطبية الاعتيادية.

Get well and rest my brother.We wish you a speedy recovery. https://t.co/gExJXB62fx — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) June 27, 2021

موسيماني استغل تغريدة لمتعب كتب فيها "العاشرة يا أهلي"، ليرد عليها قائلًا لأحد نجوم الجيل الذهبي للأهلي "احصل على قسط جيد من الراحة صديقي، نتمنى لك الشفاء العاجل".

كيف رد متعب على موسيماني؟

متعب رد على تغريدة موسيماني عبر حسابه الرسمي على تويتر بتوجيه الشكر للمدرب الجنوب أفريقي.

إذ كتب "شكرًا لك سيد بيتسو، أتمنى لك حظًا جيدًا في المباراة النهائية".

Get well and rest my brother.We wish you a speedy recovery. https://t.co/gExJXB62fx — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) June 27, 2021

وقد وجدت التغريدة تفاعلًا كبيرًا من جماهير القلعة الحمراء، خاصة لقوة العلاقة التي تجمعهما باللاعب المعتزل والمدرب الحالي.

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