رئيس سابق للأهلي يثير الجدل .. والجمهور: ليتك تعود

مؤمنة يرغب في الرحيل!

أثار ماجد الفهمي؛ الناقد الرياضي السعودي، الجدل في الوسط الأهلاوي، مؤكدًا أن عبد الإله مؤمنة؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، يرغب في الرحيل، مشددًا على أن البدائل جاهزة.

مؤمنة كان قد تولى رئاسة النادي الجداوي قبل عدة أشهر، خلفًا لأحمد الصائغ، الذي رحل بقرار من وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، بعد أن أثبت منصور بن مشعل؛ المشرف العام السابق على الكرة بالنادي، وجود مخالفات مالية عليه.

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وقال الفهمي، خلال تصريحاته، عبر برنامج "الدوري مع وليد": "مؤمنة ليس لديه أي مانع في الرحيل عن مقعد الرئاسة، وبالفعل هناك من يرغب أن يدير النادي كرئيس وليس كداعم، وهم ليسوا واحد أو اثنين، إنما كُثر".

وبسؤاله عما إذا كان البدائل تمتلك قدرة مالية، علق: "أنا قلت رئيس، ربما يكون عنده".

وبعد هذه التصريحات، زادت حيرة جماهير الراقي بعدما قام ماجد النفيعي؛ رئيس النادي السابق، بنشر صورة، اعتبرها البعض استعدادًا للعودة لمقعد الرئاسة من جديد.

النفيعي نشر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة للعبة "البولينج"، في وضع الاستعداد للانطلاق، ليتلقى في التعليقات رغبات الجماهير في عودته من جديد.

يذكر أن الأهلي يعاني من تراجع خلال الفترة الأخيرة، وزاد من حدة الأمر تصريحات ثنائي الفريق عمر السومة ومحمد العويس عن أن المشكلة ليست باللاعبين والمدرب، إنما في من لا يدعم الفريق، مشيرين إلى الإدارة.

الراقي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، متأخرين بفارق الأهداف عن الاتحاد؛ صاحب المركز الثالث، فيما يحل الهلال في الوصافة بـ39 نقطة، وقبله الشباب في الصدارة بـ44 نقطة.