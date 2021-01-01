شرط ميلويفيتش يُعيق إقالته من تدريب الأهلي

الإدارة تُفكر جديًا في قرار الإقالة

ازدادت الأمور اشتعالًا داخل النادي الأهلي بعد الخسارة الأخيرة أمام ضمك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وتراجع الفريق للمركز الرابع في جدول الترتيب وخروجه من حسابات الصراع على اللقب.

وتعقد الإدارة اجتماعات مستمرة لبحث الأوضاع وسُبل الخروج من تلك الأزمة ويبدو حسب المصادر المتابعة أنها تُحمل المدرب فلادان ميلويفيتش مسؤولية تراجع الأداء والنتائج، ولذا تتجه لاتخاذ قرار إقالته من منصبه.

ونقل موقع كووورة عن مصدر في النادي تأكيده رغبة الإدارة إنهاء عقد المدرب بالتراضي من خلال تنازله عن بعض مستحقاته المالية، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن ميلويفيتش يُحمل الإدارة برئاسة عبد الإله مؤمنة مسؤولية ذلك التراجع لعدم تنفيذ مطالبه في سوق الانتقالات الشتوية.

وأوضح المصدر أن المدرب الصربي أصيب بالذهول من التعاقد مع مباي نيانج خلال ميركاتو يناير الماضي، وهو اللاعب الذي لم يلعب مع الفريق سوى عدة دقائق لعدم جاهزيته من الناحية البدنية.

وأضاف المصدر لكووورة "هناك مشاكل عديدة داخل الفريق، الإدارة نفسها منقسمة، وهناك عدد من اللاعبين أبدوا عدم رغبتهم في التعامل مع الإدارة".

وأتم "هناك مطالبات من قبل عدد من اللاعبين باستمرار ميلويفيتش، لكن الإدارة مصرة على إنهاء التعاقد، ومن المتوقع أن تتضح الصورة خلال الساعات القليلة المقبلة".

المصادر المتابعة للتطورات داخل البيت الأهلاوي أكدت أن إقالة المدرب لا يُعيقها سوى رفضه التنازل عن مستحقاته المالية واشتراطه الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده كاملًا، والمقدر بـ1.5 مليون يورو.

يُذكر أن صاحب الـ50 عامًا بدأ تجربته مع الأهلي في 28 فبراير 2020، وقد خاض مع الفريق 39 مباراة في جميع البطولات فاز في 16 وخسر مثلهم وتعادل في الـ9 المتبقية، وقد سجل الفريق تحت قيادته 52 هدفًا واستقبل 59.