بسبب الاتحاد والفيصلي - اتحاد الكرة يدرس تأجيل لقاء الأهلي وضمك

ضمك ليس دليه علم، والبحث مع مسؤولي الراقي فقط

يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، خلال الساعات الحالية إمكانية تأجيل مواجهة الأهلي أمام ضمك المنتظرة.

الراقي يلاقي ضمك في 19 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن إدارة اتحاد الكرة بحثت بشكل شفهي مع إدارة الأهلي نقل مواجهة ضمك إلى ملعب الشرائع أو تأجيلها، موضحًا أن مسؤولي الراقي لم يوضحوا موقفهم من النقل أو التأجيل بعد.

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وأشارت الصحيفة أن موقف اتحاد الكرة يأتي نظرًا للصورة السيئة التي ظهرت بها أرضية ملعب الجوهرة المشعة خلال مواجهة الاتحاد والفيصلي، التي أقيمت أول أمس السبت، بجانب أنها من المقرر أن تستضيف لقاء السوبر الإسباني، المحدد له مطلع يناير المقبل.

"الرياضية" أوضحت كذلك أن قرار النقل أو التأجيل لم يتناقش به اتحاد الكرة مع مسؤولي ضمك، وأنهم ليس لديهم أي معلومة عن الموضوع بحسب تأكيدات صالح أبو نخاع؛ رئيس النادي.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة من عشر مباريات، بفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب الصدارة، وإن كان للراقي مباراة مؤجلة أمام الهلال.

أما ضمك فيحل في المركز الـ15 وقبل الأخير بالجدول برصيد سبع نقاط فقط، حيث تلقى ثماني هزائم، وفاز مرتين وتعادل في أخرى.