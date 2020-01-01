مروان محسن: شعرت بشيء غريب خلال مباراة الخماسية أمام صن داونز

مهاجم الأهلي يؤكد أن استعادة الأميرة الإفريقية عهد بين اللاعبين

أعاد مروان محسن؛ مهاجم الأهلي المصري، الحديث عن الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها فريقه أمام صن داونز الجنوب إفريقي بالعام الماضي، مؤكدًا أن ما حدث لم يشاهده من قبل.

المارد الأحمر كان قد ودع النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا بهزيمة هي الأثقل في تاريخ مشاركاته الإفريقية بخماسية نظيفة في ذهاب ربع النهائي أمام بطل جنوب إفريقيا، ولم يستطع سوى تسجيل هدف وحيد في الإياب.

وثأر الشياطين الحمر من صن داونز بالدور نفسه لكن من النسخة الحالية، إذ أطاح بالفريق الجنوب إفريقي بهزيمته ذهابًا بثنائية نظيفة، والتعادل إيابًا بهدف لكل منهما.

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وقال مروان، خلال تصريحاته لقناة القلعة الحمراء: "تمنينا مواجهة صن داونز، وبالفعل كنا على قدر المسؤولية، خاصةً وأننا شعرنا أن هناك أمر غريب في مباراة الخماسية، كنت أنادي على أيٍ من زملائي، أشعر أنه تائه، كان هناك أمر غير طبيعي ولم يحدث معنا من قبل، حتى أننا لم نصدق ما حدث".

وأضاف: "تمكننا من التكاتف كلاعبين، ونجحنا في الثأر، كنا على قلب رجل واحد، فلم يفكر أحد بنفسه، الجميع هدفه استعادة اللقب الإفريقي هذا العام، الجمهو يحتاجها ونحن كلاعبين".

يذكر أن الأهلي يلاقي الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة القارية، حيث يقام الذهاب في الأول من مايو المقبل، على أن يكون الإياب في الثامن من الشهر نفسه.