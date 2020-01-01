معلول: تعليمات فايلر وراء الفوز أمام صن داونز وسنلعب الإياب بأريحية

ظهير الأهلي صاحب هدفي اللقاء

يرى التونسي علي معلول؛ ظهير أيسر الأهلي المصري، أن فريقه استحق الفوز أمام صن داونز الجنوب إفريقي، مؤيدًا الانتقادات التي طالت أداء الفريق في شوط اللقاء الأول.

المارد الأحمر حقق الفوز أمام بطل جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة، على استاد القاهرة الدولي، بذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الهدفان سجلهما معلول، في الدقيقتين 56 و68، وجاء الثاني من ضربة جزاء. (طالع تقرير المباراة)

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وقال معلول، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "الحمد لله، حققنا انتصارًا نستحقه، كان تركيزنا طوال الأسبوع الماضي منصبًا على هذه المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، وهذا ما نجحنا به، والآن ينتظرنا شوطًا أصعب في جنوب إفريقيا، لكن بالخبرة والإصرار سنحقق نتيجة إيجابية بلقاء الإياب ونتأهل لقبل النهائي".

وبسؤاله عن تحسن الأداء في الشوط الثاني، أوضح: "عابنا الشوط الأول التسرع والرغبة في تسجيل هدف مبكر، لذلك أهدرنا عديد الفرص، لكن بالشوط الثاني المدرب طالبنا بالهدوء والتركيز ولعب تمريرات قصيرة من أجل الوصول لمنطقة المنافس، وبالفعل طبقنا التعليمات، فوصلنا للشباك وكان من الممكن أن نسجل أهدافًا أكثر، لكن هدفان جيدين، وسيجعلانا نلعب بأريحية في الإياب".

التونسي اختتم: "المجموعة الحالية من اللاعبين قادرة على التتويج بالأميرة".

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في السابع من مارس المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، بجنوب إفريقيا.