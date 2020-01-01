تطورات إصابة معلول وحمدي فتحي

اليوم الثاني للأهلي في بريتوريا

واصل الأهلي المصري اليوم الثلاثاء، تدريباته بمجمع ملاعب بريتوريا في جنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة صن داونز.

بعثة الشياطين الحمر وصلت أمس الإثنين إلى جنوب إفريقيا، حيث تقام المباراة في السابع من مارس الجاري، ضمن إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة، على استاد القاهرة الدولي، في 29 من فبراير الماضي.

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وعلى هامش المران، بدأ التونسي علي معلول؛ الظهير الأيسر، الجري حول الملعب، مع تنفيذ بعض الفقرات الأخيرة في برنامجه التأهيلي، تمهيدًا للانتظام في المران الجماعي وتجهيزه وفقًا لرؤية الجهاز الفني لمواجهة بطل جنوب إفريقيا.

وكان معلول قد اشتكى من إجهاد في العضلة الأمامية بعد لقاء الذهاب أمام صن داونز.

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على جانب آخر، تسلم الجهاز الطبي تقريرًا جديدًا عن حالة حمدي فتحي؛ لاعب الفريق، من الخبير الألماني هيرمان ماير، والذي أكد به أن حالته مطمئنة إلى حد كبير، وأن برنامجه العلاجي والتأهيلي يسير بصورة نموذجية وفقًا لما تم الاتفاق عليه في وقت سابق.

فتحي كان قد أصيب بقطع في غضروف الركبة خلال إحدى معسكرات المنتخب المصري، أجرى على إثره جراحة في ألمانيا.

وطلب ماير استمرار اللاعب في تنفيذ الجزء المتبقي من البرنامج العلاجي والتأهيلي، مبديًا تفاؤله بتحسن الحالة بشكل كبير.

وكان حمدي فتحي، قد توجه إلى ألمانيا خلال الفترة الماضية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي شهدت راحة تامة للاعب، استمرت ما يقرب من شهر ونصف، ثم بدأ في المرحلة الثانية من البرنامج العلاجي، واشتملت على أداء فقرات علاج طبيعي، قبل أن يقوم بزيارة المانيا مؤخرا؛ للخضوع لفحص طبي جديد أكد تحسن حالته.