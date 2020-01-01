صن داونز: الأهلي الأكثر تتويجًا بدوري الأبطال وما حدث لن يتكرر

ممثل بطل جنوب إفريقيا يؤكد أن الجهاز الفني يفضل المباريات الجماهيرية

أوضح خالد علي؛ ممثل نادي صن داونز الجنوب إفريقي بقرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أن الجهاز الفني للفريق يحب خوض المباريات الجماهيرية، وإن كانت مواجهة الأهلي المصري ستكون صعبة.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أجرى قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل قليل، بأحد فنادق العاصمة المصرية "القاهرة".

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وأسفرت القرعة عن اصطدام الشياطين الحمر بصن داونز، على أن يكون لقاء الذهاب في مصر، أحد أيام 28 أو 29 من فبراير الجاري، والإياب أحد أيام 6 أو 7 مارس المقبل.

للشياطين الحمر ذكرى سيئة مع صن داونز في ربع نهائي البطولة الإفريقية العام الماضي، إذ تلقى الهزيمة الإفريقية الأثقل في تاريخهم بخماسية نظيفة، ولم ينجحوا في الإياب سوى في التسجيل بهدف وحيد.

وقال ممثل بطل جنوب إفريقيا، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت"، عقب القرعة: "مؤكد أن أي فريق تأهل لدور الـ8 فهو بطل، ولا ننسى أن الأهلي الأكثر تتويجًا بدوري الأبطال، لذلك من الآن نجهز أنفسنا لهذه المواجهة".

وأضاف: "تجمعنا ذكريات بالأهلي العام الماضي، لكنها لن تتكرر، نعم كرة القدم كل شيء وارد بها، وفرص الصعود موجود للكل وحق مشروع للجميع".

بسؤاله عن النافس الذي كان يتمنى مواجهته بين الأهلي والزمالك: "أنا أهلاوي، لذلك لم أكن أتمنى مواجهة الأهلي، لكن علينا أن نتعامل مع الواقع الآن، وبالنسبة للجهاز الفني فهو يتمنى لعب المباريات الجماهيرية".

وعن إساءة الأوغندي دينيس أونيانجو؛ حارس مرمى صن داونز، للأهلي والزمالك، أوضح: "أونيانجو لا يقصد الإساءة لأحد، هو أخذ الصورة من مزح المصريين سويًا، وأنا تحدثت معه، لم يكن يقصد بها إهانة، فقط يمزح مع زملائه والجمهور".

أونيانجو كان قد نشر صورة كارتونية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، يستهزأ بها من خوف المارد الأحمر والفارس الأبيض من مواجهة صن داونز. (طالع التفاصيل)

يذكر أن مواجهة الذهاب بين الأهلي وصن داونز من المقرر أن تقام أحد أيام 28 أو 29 فبراير، بينما يقام الإياب في 6 أو 7 مارس المقبل.