موسيماني: تعويض الهدفين صعب والأهلي لم يترك لنا أي خيارات أخرى

المدير الفني لصن داونز يتحدث عن لقاء الإياب

أكد البرازيلي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقي، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلي المصري رغم الهزيمة، موضحًا أنه لم تعد هناك أي خيارات أمامه في لقاء الإياب.

المارد الأحمر هزم بطل جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة أول أمس السبت، على استاد القاهرة، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الشياطين الحمر صباح اليوم الإثنين، إلى مدينة بريتوريا، استعدادًا لخوض لقاء الإياب، المقرر إقامته في السابع من مارس الجاري.

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وقال موسيماني، خلال تصريحاته لموقع "kickoff" الجنوب إفريقي: "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، لكننا استقبلنا هدفين وكان من الصعب علينا تغيير النتيجة، ".

وأضاف: "الآن علينا من رفع المستوى في لقاء الإياب، هذا أصبح ضرورة، فلم يعد أمامنا أي خيارات أخرى، يجب علينا أن نسجل أهدافًا".

المدرب البرازيلي اختتم: "أهنئ الأهلي، هو فريق جيد وكبير، وشكل علينا ضغطًا كبيرًا على أرضه، لكننا تمكنا من التعامل مع ذلك".

يذكر أن صن داونز كان قد أطاح بالأهلي من ربع نهائي النسخة الماضية، بعدما هزمه في الذهاب بخماسية نظيفة في خسارة هي الأثقل في تاريخ مشاركاته الإفريقية.